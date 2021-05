No se atendió nuestra propuesta de pagar la cesantía en acciones. La reforma social del 43 defiende el salario, pero no asocia al trabajador con el empleador que lo contrata. Por esa razón, esa reforma no es la reforma social de Costa Rica, sino la reforma social que con el siglo termina, para darle paso a la verdadera reforma social y económica que convierte a los trabajadores en socios al complementar el contrato de trabajo con el contrato de sociedad.