Muchos son los problemas que nuestro Estado ha sido incapaz de resolver. No hace falta ser experto para identificarlos: la lista es larga. Males como la maltrecha infraestructura vial y portuaria, la pobre educación pública básica, el creciente rezago en telecomunicaciones y la inseguridad ciudadana, para citar sólo unos pocos, son demasiado obvios como para que no sean reconocidos por todos. Pero nuestro Estado, grande como es, no dispone en la actualidad de recursos financieros sanos para enfrentar estos desafíos a cabalidad. Aquí reside uno de los más agudos retos del actual Gobierno en el tiempo que le resta.