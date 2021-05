Las ideas de Kírchner. En un corto plazo, Kírchner deberá hacer frente a una serie de desafíos ineludibles no ya para que Argentina inicie la senda de la recuperación, sino para evitar un nuevo desplome económico-financiero. Así tendrá que llegar a un acuerdo con los acreedores para reducir el peso de la deuda, renegociar en agosto el acuerdo con el FMI, revisar un sistema tarifario para las empresas suministradoras de servicios públicos, restaurar la credibilidad en un sistema financiero quebrado, garantizar los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, entre otros. Estos no son problemas a medio plazo, sino exigencias inmediatas para impedir el colapso del país. Si no se abordan esas cuestiones, los agentes económicos volverán a castigar la ineptitud de los políticos, la prima riesgo-país se disparará de nuevo y Argentina se verá abocada a una coyuntura de pesadilla.