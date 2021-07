La mujer adúltera

Dice el maestro y conocido penalista Luis Jiménez de Asúa que "en todo delito que se juzga casi inmediatamente después de perpetrado, quien dicta el fallo es el público". Y en Costa Rica, también la prensa, agrego yo, dado el régimen de libertad de información que dichosamente vivimos. Recomienda, entonces, dar siempre el imprescindible lapso de tiempo para que los jueces puedan ser imparciales, no sea que la atmósfera de gran hostilidad que se crea en torno a los imputados lleve a la precipitada condena del encartado o, peor aún, a su "ejecución provisional", al estilo de Pancho Villa.

Por la misma razón debe recomendarse la prudencia a los fiscales que por el Ministerio Público llevan adelante una grave investigación, como son los casos de corrupción pública que han sido denunciados recientemente y que involucran a algunas de las más altas autoridades del país en el presente o el pasado inmediato. No otra cosa puede decirse de las medidas precautorias, que para el público desconocedor de la jurisprudencia implican condena, aunque el presunto culpable no se haya oído ni condenado en juicio, máxime cuando esas medidas, en sus extremos mayores, se están aplicando en esos casos a quienes alegan su inocencia y no a quienes, o son delincuentes confesos, que con pena vemos seguir transitando por nuestras calles como grandes señores, o se mantienen viviendo en el extranjero sin que se les mida con el mismo rasero.

En el suelo. "El que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra", refiere San Juan que expresó el Mesías cuando le fue llevada a su presencia una mujer adúltera para que la juzgara, falta que la Ley de Moisés ordenaba castigar matando a la mujer a pedradas. Pocas veces se comenta ese conocido pasaje recordando las palabras sueltas que Jesús escribía con el dedo en la tierra, refiriéndose a aquellos jueces humanos que estaban a punto de ejecutar su sentencia: mentiroso, prevaricador, usurero, perjuro,hipócrita, mal amigo, falsario, desleal, intrigante, calumniador, intolerante, vengativo, pedante, cruel. Concluye el evangelista diciendo que, cuando se les ocurrió mirar lo que escribía, poco a poco todos los circunstantes fueron abandonando las piedras y alejándose en silencio, mientras Jesús los seguía calificando. Algunos han de haberse visto señalados en esas palabras, otros han de haber preferido abandonar el sitio antes de verse identificados: corrupto, defraudador, abusador de menores, secuestrador, genocida,drogadicto, violador. Y muchas otras formas sofisticadas de delinquir que Jesús ha de haber tenido en su mente al penetrar la conciencia de aquellos hombres.

Sin ensañamiento. Al citar este pasaje bíblico en nada quiero minimizar lo acontecido, o pedir clemencia para quienes eventualmente resulten ser culpables de tan deleznables delitos de corrupción, o sea, cuando está de por medio el uso y abuso de fondos públicos en provecho propio. "Hágase la justicia, aunque se hunda el cielo", advierte un proverbio romano, y eso esperamos todos los ciudadanos honestos de este país, respaldando al Ministerio Público, pero sin ensañarse con alguien en particular, cual si fuera mujer adúltera. Ejecútese oportunamente la sentencia humana dictada con firmeza y severidad, honradez e imparcialidad, antes de ser dictada con la despreocupación de que, de ser inocente, "Dios le absolverá en segunda instancia". Es en este mundo donde debemos responder por nuestras acciones y por ellas seremos juzgados en los tribunales que ha instaurado el hombre. Y por Dios cuando así Él lo disponga.

Y, recordando las elocuentes palabras finales del Conde de Séze en el juicio y defensa del rey Luis XVI (Francia, 1792), digamos como él: "Ciudadanos, no concluyo. Me paro delante de la Historia; ella sentenciará vuestra sentencia, y la suya será la de los siglos".