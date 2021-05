La supuesta debilidad de Francia no es el reflejo de posiciones pacifistoides que aún quedan en el mundo, como unos pocos han pretendido. Es más bien la expresión de un orden mundial que llega a su fin. Hoy el enfrentamiento no es entre pacifistas y guerreristas; quienes lo ven así no han entendido la esencia del debate mundial. La posición de la mayoría de los integrantes del Consejo de Seguridad, y de casi toda la población mundial (incluida la del Reino Unido y la de España, que se oponen abrumadoramente a la guerra), es la de la defensa del derecho y de la razón como medios de resolución de conflictos. La otra es la de la imposición de la fuerza en el más puro sentido darwiniano.