Contenido subliminal. –¿Me regala la cuentita, por favor? La expresión hay que leerla en su dimensión denotativa, en su contenido subliminal, en toda esa carga de significado tácito que se estruja entre los intersticios de las palabras. La “cuentita” quiere decir: “No me castigue, no sea malo, téngame lástima, sea buena gente conmigo”. La “cuentita” no debe amenazarnos ni sumirnos en la angustia. La cuenta es formal, exacta, implacablemente matemática: cuantifica a través del dinero un servicio rendido o un bien adquirido. La “cuentita” es súplica informulada, evita toda confrontación: “Sea benévolo, no me inflija el rigor de los números, hágame un descuentito”. Toda “cuentita” es, en esencia, regateo (y del “me regala” ni hablemos: eso merece un artículo aparte que desde ya les prometo).