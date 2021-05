La solidaridad debe prevalecer. Al igual que la visita de su casa-escondite, el Diario de Ana Frank no nos deja olvidar. Nos cuenta: "las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David; deben entregar sus bicicletas; no les está permitido viajar en tranvía; no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares; los judíos sólo pueden hacer la compra desde las tres hasta las cinco de la tarde; sólo pueden ir a una peluquería judía; no pueden salir a la calle desde las ocho de la noche hasta las seis de la madrugada". Y al señalar: "algún día esta horrible guerra habrá terminado, algún día volveremos a ser personas y no solamente judíos", nos recuerda que no debe haber calificativos que separen a la especie humana. Esto, que puede parecer trivial, es olvidado muchas veces; por ejemplo cuando decimos de alguien que es "nica", y lo discriminamos por el simple hecho de no haber nacido en nuestra Patria. Podemos usar, por supuesto, muchos otros adjetivos, que no harán más que llamar a la separación y a la intolerancia, en lugar de apelar a la solidaridad que debe ser propia del género humano.