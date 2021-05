Otro aspecto inquietante del editorial "Advertencia presidencial" es que relata una situación insólita en que el Presidente de la República, jefe del Canciller, se ve en la necesidad de inmiscuirse en asuntos meramente administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores informándole de que "hay funcionarios diplomáticos inobservantes de su jornada laboral". Equivale a decirle: me veo obligado a alertarlo de este hecho porque evidentemente usted o no lo sabe (aunque debería saberlo) o no ha hecho nada por corregirlo. Es de hecho una amonestación que el señor Presidente se la podía haber hecho en privado, en un consejo de Gobierno, por ejemplo, pero escogió ponérselo en blanco y negro en una carta y, además, hacerla pública.