Esto implica el reconocimiento de que no hay más poder soberano que el del pueblo; cualquier otro es delegado y sujeto a rendición de cuentas. Asimismo, que en una democracia no existe funcionario público, ni Poder, exento de control, pues no sólo es el pueblo el poder soberano, sino el que financia con sus impuestos nuestro trabajo y merece una respuesta honesta sobre el destino de sus dineros.