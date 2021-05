Como Ministro de Turismo, no puedo complacer los caprichos de una aerolínea que se empeña en mantener los monopolios u oligopolio. Soy servidor público y no debo, no voy a doblegarme ante los intereses de unos pocos. Asumí el cargo con el compromiso de mejorar las oportunidades para el desarrollo del turismo y, dentro de ello, creo que la apertura aérea beneficia al país.