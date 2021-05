De acuerdo con la última encuesta de Unimer, el 41 por ciento no simpatiza con ningún partido, el 50, 2 por ciento juzga mala la labor del Gobierno y el 72 por ciento cree que el país empeorará... Peligrosa combinación: crisis política, de confianza y de esperanza. Más grave que esta comprobación es el hecho de que, sabedores todos del remedio, no estemos dispuestos a aplicarlo. No debe, por lo tanto, sorprendernos que, según la Defensoría de los Habitantes, 19.916 costarricenses se quejan del sector público. Fractura entre el Estado, la política y los ciudadanos...