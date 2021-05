Invitaciones a la sabiduría. Confieso con orgullo que mi beca de estudios en Japón fue doble: ciencia química por mi campo profesional y cultura japonesa por la amistad con la profesora Chen-Apuy y sus invitaciones a la sabiduría. Recuerdo las lecturas recomendadas por ella : Minamata, de Eugene y Aillen Smith, Islands of Dreams, de Huddle et al. , Japan"s invisible race, de Hiroshi Wagatsuma, y otras de Jiro Osamagi, Takeo Doi y la que siempre me impresionó por su carácter pacifista: Gen, pies descalzos , de Keiji Nakazawa.