Después de la represión de Tiananmén, la capacidad del Partido Comunista de China (PCCh) para restablecer el control dependió no solo de decenas de miles de soldados del EPL, sino también de la movilización de los miembros del Partido. Eso sería imposible en Hong Kong, donde la presencia organizacional del PCCh es limitada (oficialmente, dice no tener ninguna). Y como la vasta mayoría de los residentes de Hong Kong están empleados en empresas privadas, China no puede controlarlos tan fácilmente como a los continentales, los cuales dependen del Estado para su subsistencia.