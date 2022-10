Las sirenas del apaciguamiento

Las guerras son más fáciles de empezar que de terminar y su final rara vez sigue un guion prescrito. Pero si usted es el agresor, una clara victoria de suma cero rara vez es una opción.

De todos modos, sin un final a la vista para la guerra ruso-ucraniana, los reclamos de algunos en Occidente de ofrecerle al presidente ruso, Vladimir Putin, una “salida del conflicto que le permita salvar la cara” se están volviendo más sonoras. La mayoría de estos argumentos empiezan con la presunción errónea de que Putin tenía una razón válida para su guerra, lo que justificaría una paz que compromete una vez más la soberanía de Ucrania.

La Cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest supuestamente provocó la ira de Putin al ofrecerle a Georgia y Ucrania la promesa de una posible incorporación como miembros de la alianza. No importa que no se hubiera presentado ningún plan de acción para una incorporación de estos países, debido a una falta de apoyo de Alemania y Francia.

Mientras que la no decisión de la OTAN le dio a entender a Putin que debía hacer lo que estuviera a su alcance para que esas promesas resultaran imposibles, la reticencia de Francia y Alemania le dio la oportunidad de introducir una cuña entre los miembros de la alianza. La aprovechó lanzando una guerra en Georgia en 2008, ocupando territorio que sigue bajo control ruso hasta el día de hoy. Tristemente para el mundo, ese gambito funcionó: la mayoría de los miembros de la OTAN dieron un paso atrás decisivo en su respaldo político del proceso de incorporación de Georgia y Ucrania.

Georgia y Ucrania

El mundo probablemente estaría en un lugar muy diferente hoy si la Cumbe de Bucarest en realidad hubiera colocado a Georgia y Ucrania en un sendero hacia la incorporación como miembros de la OTAN. Occidente habría respondido a la invasión de Georgia con algo más que declaraciones, y Ucrania muy probablemente no habría tenido que soportar el derramamiento de sangre de hoy.

Eso no sucedió. Si bien las autoridades de Georgia advirtieron en 2008-09 que la impunidad para Rusia por su invasión y ocupación de territorios conduciría a más actos de agresión contra Ucrania y otros, se las descalificó catalogándolas de paranoicas o solo preocupadas por su propia supervivencia política luego de una guerra desastrosa. En mi condición de embajadora de Georgia ante la Unión Europea entre 2005 y 2013, altos responsables de las políticas en Europa muchas veces me dijeron que Rusia nunca se atrevería a anexar a Crimea o invadir Ucrania.

No solo la UE ignoró nuestros pedidos de sanciones y una revisión de su estrategia energética dependiente de Rusia; algunos funcionarios europeos incluso comenzaron a presentar excusas para Rusia. Cuando la UE lanzó una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el Conflicto en Georgia, Rusia logró manipular el informe final para que se adecuara a sus propios intereses. Luego, la administración del presidente norteamericano Barack Obama asumió funciones y llevó a la práctica su desafortunado “reinicio” de las relaciones con Rusia, enviando una clara señal de que Putin no asumiría una responsabilidad relevante por lanzar una guerra para dividir a Georgia.

En 2012, el presidente de Georgia, Mikheil Saakashvili, a quien Putin solía describir como un enemigo personal, fue expulsado del poder mediante el voto. Algunos en Occidente tomaron su derrota como una señal de que las relaciones con Rusia se deberían normalizar aún más.

Nadie parecía haber percibido en aquel momento que el gobierno pro-occidental de Saakashvili fue remplazado por una oligarquía amiga de Rusia que desde entonces ha frenado el progreso de Georgia hacia la democracia y la integración con Occidente. En los últimos diez años, el gobierno de Georgia ha minado proyectos de gran importancia estratégica para la OTAN en la región del Mar Negro —como el Puerto de Aguas Profundas de Anaklia— mostrando al mismo tiempo solo un respaldo tibio a Ucrania en su lucha por la supervivencia.

De la misma manera, la decisión de Alemania de seguir adelante con el gasoducto Nord Stream 2 —primero, tras la invasión de Georgia por parte de Putin y luego, nuevamente, tras la anexión ilegal de Crimea— ahora se destaca como un error estratégico completamente irresponsable (aunque ciertamente no es el único). Todos estos pasos en falso ayudaron a traernos adonde estamos hoy. Como advirtió recientemente el presidente norteamericano, Joe Biden, la perspectiva de un “Armagedón” nuclear hoy se vislumbra más grande que desde la Crisis de los Misiles Cubanos, de la que se cumplen 60 años.

Errores del 2008

En tanto Occidente considera sus opciones para evitar la Tercera Guerra Mundial, no debe repetir los errores que cometió en 2008, cuando prácticamente no hizo nada frente a la guerra de agresión de Putin contra Georgia. Al decir que anexó grandes franjas de territorio ucraniano a través de referendos falsos y al sostener que Ucrania es un país ficticio, Putin no ha ocultado en absoluto sus intenciones finales. Sin embargo, según quienes exigen negociaciones de paz, Putin podría “reconciliarse” con la existencia continua de una suerte de estado ucraniano remanente si esto implica que puede conservar los territorios anexados ilegalmente, y si la OTAN se compromete a nunca admitir a Ucrania.

Esos argumentos son música para los oídos de Putin. Apuesta a que un invierno frío, precios elevados de la energía y una fatiga de guerra minarán la unidad de Occidente y harán que las sirenas del apaciguamiento se tornen irresistibles. Cuantas menos posibilidades parece haber de una victoria militar oportuna (de cualquiera de los bandos), mayor el ímpetu para que los diplomáticos occidentales intervengan y empiecen a presionar a Ucrania para que negocie y llegue a un acuerdo.

Pero la guerra de Georgia de 2008 y la anexión de Crimea en 2014 deberían haber demostrado a esta altura que el apaciguamiento solo engendra más agresión. La única manera de que Occidente garantice la paz es manteniendo la unidad y respaldando a Ucrania (militar, económica y diplomáticamente) hasta que recupere todo su territorio.

Eso significa no ceder ante las amenazas nucleares de Putin (que saben a desesperación) y no aceptar ningún acuerdo de corto plazo que le permita crear la ilusión de victoria. Como un cáncer mal tratado, Rusia simplemente se reagrupará y volverá a atacar de manera aún más agresiva si Putin es apaciguado.

Ucrania ya ha pagado un precio descomunal por su libertad —y por la causa de la libertad en todas partes—. Lo menos que debe hacer Occidente es darle la posibilidad de garantizar una paz viable y de largo plazo. Eso empieza por no vender a Ucrania a quienes niegan su derecho a existir.

Salome Samadashvili, ex directora de la Misión de Georgia ante la Unión Europea, es miembro del parlamento de Georgia y secretaria política del partido Lelo for Georgia.

