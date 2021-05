Así como les ocurrió a las agencias de viajes, les sucederá a los demás intermediarios. Las agencias de aduana y los almacenes fiscales tendrán que cobrar por bulto tramitado y no por valor. Los notarios, por hora o por trabajo realizado y no según el monto de la escritura. Las agencias de publicidad cobrarán la creatividad y la producción de los anuncios y no recibirán honorarios por la pauta.