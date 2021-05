No valen los argumentos sobre la independencia de la Asamblea Legislativa por cuanto la independencia legislativa no es un derecho absoluto, al margen del ordenamiento constitucional. Tampoco cabe argŸir, como ha dicho un diputado, que la investigación versa sobre asuntos públicos y que no están invadiendo, al mantener los expedientes, la esfera privada. Precisamente este es el punto que debe determinar la Sala Constitucional, por lo que no corresponde a un legislador atribuirse estos cometidos y obrar en consecuencia. De este modo, no solo se lesiona a la Sala Cuarta sino a la propia Asamblea Legislativa, en cuyo nombre pretenden hablar y decidir. Resulta inaceptable, asimismo, decir que, por estas resoluciones, se le ponen trabas a la lucha contra la corrupción, lo cual supone, obviamente, estar anclado en la legalidad.