La existencia de los tratados que hoy prohíben, v. g., armas químicas y bacteriológicas, y armas convencionales que causen daños excesivos o tengan efectos indiscriminados, sin que haya un tratado general similar de prohibición específica de las armas nucleares, no significa que sean permisibles. Entiendo que no se puede sostener, en materia que atañe al futuro de la humanidad, que lo que no está prohibido estaría permitido (postulado clásico del positivismo, siempre al servicio de los poderosos). En este inicio del siglo XXI, en un ordenamiento jurídico internacional en que se pretende afirmar la prevalencia de valores comunes superiores, es precisamente la lógica inversa la que debe imponerse: lo que no está permitido está terminantemente prohibido.