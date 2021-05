Uno de los asuntos más debatidos en estos días ha sido la impunidad derivada de la ineficiencia del sistema de citaciones de parte de la Policía. Las cifras son alarmantes: en el primer semestre de 1999, de 4.191 citaciones a juicio, 2.528 no pudieron llevarse a cabo por la imposibilidad de localizar a los testigos y aun a los imputados. En este lapso, se efectuó el 39,7 por ciento de los juicios ordenados y se suspendió el 60,32 por ciento de ellos. El convenio de cooperación suscrito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para tornar más diligente la labor de notificación resultó ineficaz por la falta de personal, de combustibles o de equipo, y de otras razones. La razón principal de este entorpecimiento institucional de la justicia no reside, con todo, en la ineficiencia de la Fuerza Pública, sino en el hecho mondo y lirondo de que esta no es la función de la Policía. Tiene fundamento en el sentido común, entonces, la propuesta orientada a que el Poder Ejecutivo establezca un cuerpo especial para esta labor. Se trata, además, de un mandato constitucional, cuya inobservancia está erosionado severamente el sistema de justicia.