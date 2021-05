Este es el que, por el momento, se considera como sistema impositivo "natural", pero como ya lo he dicho, existen otros. Por ejemplo, he leído que el Senador Newt Gringrich ha propuesto abolir el "income tax". Tal vez este planteamiento llegue a considerarse como "natural" en el futuro. La idea no es nueva. Ya fue sugerida en la década de los cincuentas por Nicholas Kaldor, profesor en Cambridge, quien a pesar de ser nacido en Hungría, fue elevado al rango de "Peer" del Imperio Británico. Mi amigo, Eduardo Lizano propuso, años atrás, una idea semejante en su libro "Mirar hacia adelante".