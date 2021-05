El credo, como resumen sistemático de la fe, dice mucho. Quien proclama "Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso [ Pantokrator = que todo lo gobierna], creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisibleÖ" está respondiendo a Marción y los gnósticos, al decirles que el Dios que gobierna este mundo físico es también el del mundo espiritual. "Y en Jesucristo su único hijoÖ de la misma naturaleza del PadreÖque fue crucificado, muerto y sepultado" es respuesta a los monarquianos, que no aceptaban la identidad entre Padre e Hijo y quienes, como Cerinto, consideraban que Jesucristo no murió. La mención de María, la Virgen, es para señalar que Jesús había nacido de una mujer, una mujer particular. La referencia a Poncio Pilato es para dar sentido histórico a la figura y no solo uno ideal o espiritual. Y, para cerrar, la mención del juicio final es para contestar a Marción y decirle que no procede su distinción absoluta entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo.