Asistí incrédulo, primero porque no creo recuperar mi sueldo y unos ahorros de profesor universitario (interino, por más señas), depositados ingenuamente en ese banco, al no confiar en la almohada y vivir entonces a una cuadra de allí; segundo, porque me imaginaba la tristeza de esos retratados, los verdaderos padres de esta patria, indignados ante la decadencia de la educación que se palpa por doquier.