¿Para quién pinta Guayasamín? -insistimos. "Para mí y para ustedes". "Este es mi mensaje". Acto seguido declara enfáticamente que no tiene vocación de maestro, inclinación de profesor. No piensa que el arte pueda enseñarse, tampoco que se aprenda. El arte, dice el pintor, está en uno, "es una forma de decir las cosas". Confiesa, sin embargo, que no cree en la inspiración. Trabaja incansablemente con una inmensa cantidad de ideas y datos hasta que empieza a pintar. Se nutre del estudio, de sus viajes, de su contacto con el acontecer contemporáneo.