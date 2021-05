En cuanto a los recursos (financieros y humanos) requeridos para materializar el programa de gobierno, la propuesta de Miguel Angel Rodríguez me recordó los antiguos Planes Nacionales de Desarrollo que se hacían en los años sesentas. Esos planes eran el resultado de varios meses de trabajo de "expertos" y de consultas a los "sectores y regiones". El producto era un "monumental mamotreto" de cientos de páginas que esbozaba magistralmente la "problemática" y ofrecía bien intencionadas soluciones, pero que no cuantificaba los recursos necesarios para llevarlas a la práctica. El destino de esos planes fue casi siempre la frustración y el desencanto. Lo que realmente hacían los gobiernos no dependía de sus buenos deseos sino de los dineros asignados en el Presupuesto Nacional.