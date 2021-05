Los ticos –los ciudadanos– actuamos como si las leyes no existieran. Como si no existieran los otros. Pensamos que nuestras arbitrariedades no tienen consecuencias ni lesionan derechos: por ejemplo, hacer ruido toda la noche (escuchen a ciertos bares cerca de la Corte vaciando bajos hasta el amanecer con total despecho a los vecinos) o conducir a lo bestia de apocalipsis por cualquier calle, como aquel descerebrado que aceleró para cruzar la avenida central llena de peatones, porque la luz se le puso amarilla: a él, claro, solo a él.