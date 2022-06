¿Y la macroeconomía?

Los economistas que más saben parecen ser los textoterona, donde la teoría y la técnica del texto permanece en estado inerte; funciona porque sí, aun cuando les es inútil.

Sucede ese evento en la mente mecánicamente superficial, aquella que ve realidades en la tinta muerta y no en las experiencias. Estas suelen ser muy complejas, a pesar de simples y sencillas, por concretas y particulares, a pesar de las influencias sustantivas, endógenas o exógenas o una combinación de factores que definen esos ámbitos.

Así, la dificultad no está en el texto, sino en las realidades, cuya dinámica no está supeditada a lo estacionario. Las mentes estáticas no pueden ejercer el gobierno, tampoco la administración, porque ambas actividades mentales exigen método científico, donde el texto asume tan solo el atributo de insumo.

Las generalidades no son el resultado de la observación, proceso en el cual el sentido de la vista es solo necesario mientras que el de observación es suficiente.

El efecto de observar exige pensar, pero de un modo especial que implica racionalidad. Solo el individuo racional piensa, y lo hace de manera marginal. Una persona en el puesto de presidente de un país como el nuestro pareciera que no requiere ser economista, menos cuando tan solo lo presuma.

Me viene a la memoria Luis Alberto Monge Álvarez, un sencillo don que en 100 días apartó las nubes y ondas gravitacionales de una crisis financiero-económica, propulsada por la incapacidad de Rodrigo Carazo Odio, que nos azotó la calidad de vida con la escasez de alimentos y enseñó, en especial a los pobres, a saborear el insípido gorgojo en el frijol y la tierna polilla en el arroz.

También me llega a la memoria la delicada capacidad temporal resbalosa como el teflón de los doctores en Economía Carlos Manuel Castillo y Eduardo Lizano Fait.

Cómo no recordar al primero para extrañarlo, dos estadistas pragmáticos, además de académicos, que han dominado el texto tan solo para escudriñar realidades concretas y descubrir fenómenos socioeconómicos y políticos emergentes con los cuales definir cursos de acción, un plan, un programa, una ruta para el país.

Desde entonces, quienes ejercen en el Banco Central han opacado su función fundamental de ente rector de la economía, mientras quienes han calentado la silla presidencial, evidente en los últimos 20 años y hasta ahora, nos han enseñado lo que es la inoportuna desgracia nacional.

Lo peor es que no podemos exigirles nada, porque brillan por su incapacidad. Ahora más que nunca nos enteramos de que la experiencia podría ser cualquier forma de manifestación, excepto aquella en la que la teoría enamora a la práctica en un complejo proceso mental racional.

La política monetaria se ha mostrado, tal como lo señalaron, entre otros, economistas de la talla de Friedrich Hayek y Milton Friedman, incluso el macroeconomista de la ilusa demanda agregada J. M. Keynes, incapaz de asignar de manera óptima los recursos fundamentales capital y empleo.

Desde el escritorio, incluso con la mayor cantidad y calidad de datos y los más finos indicadores que de ellos se pueda obtener empleando tecnología de punta y recurso humano relativamente calificado, se puede pretender conocer la realidad de la economía.

Se requiere habilidad mental para ejecutar un esfuerzo superior al de interpretar. La tarea pendiente, quizá por compleja y totalizadora, es analizar. Mientras tanto, permanecemos en la superficie del fenómeno y sin esperanza de penetrar su esencia. Estén donde estén, los economistas de pacotilla, apurados en el dudoso diagnóstico nacional, nos invitan a dar un salto al abismo.

danielvillalobosc@gmail.com

El autor es economista y politólogo.