Votar con V de voz, voluntad y valentía: un texto de Lizeth Castro

Votar es con ‘v’ de ventana, y en esta casa llamada Costa Rica, la más hermosa del mundo, el aire de nuestra democracia debe correr libre. ¡Salí a votar!

Por Lizeth Castro Castillo
Ventana abierta y viento entrando, soplando
Que la democracia sople fuerte a través de las ventanas de nuestra casa común. (Shutterstock/Imagen)







