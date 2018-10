Frente a los cuestionamientos de orden ético que anota al final de su artículo, reafirmo que el gobierno siempre actuó en resguardo del interés nacional y afirmo que ellos tienen respuesta en la legislación: primero, porque el comité de subasta “es ciego” al no conocer al oferente hasta que la oferta no sea asignada; segundo, en el mercado de subastas solo ofertan intermediarios locales, sin que importe la proveniencia del capital ni la moneda en la cual se coloque esa deuda; y tercero, toda persona física o jurídica no residente en el país puede abrir una cuenta en un puesto de bolsa local e invertir en valores locales soberanos o no.