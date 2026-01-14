Foros

Venezuela y tres preguntas incómodas

¿En qué momento la captura militar de un gobernante ampliamente cuestionado pasó a ser vista como moralmente más grave que los años de ilegalidad constante que ese régimen ejerció sin consecuencias reales?

Por Abraham Stern
Una persona sostiene un cartel que dice "Venezuela, te quiero libre #HastaElFinal" con los colores de la bandera venezolana durante una manifestación en apoyo a la oposición venezolana en Buenos Aires, el 4 de enero de 2025.
El anhelo largamente acariciado por millones de venezolanos: un país que sea otra vez libre. (LUIS ROBAYO/AFP)







