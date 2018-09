Si hiciéramos un estudio de costo-beneficio social de la gestión del gobierno, posiblemente llegaríamos a la conclusión de que no es necesario un Estado tan grande e ineficiente, que tiene, por ejemplo, cinco instituciones encargadas de vivienda y ninguna construye ni un galerón; 68 planes nacionales de combate a la pobreza y el porcentaje histórico del 20 % no baja; una refinadora de petróleo que no refina ni aceite para cocinar; unos bancos que se convirtieron en piñata de unos pocos porque sus empleados se recetan salarios más altos que el del presidente de Estados Unidos.