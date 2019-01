Pero, pese a lo dicho, fuimos testigos de cómo profesionales en salud, por semanas, afectaron a miles de pacientes. Desde los que no pudieron operarse, hasta los que, sin importar si eran trasplantados, artríticos, personas con VIH, leucemia o cáncer, etc., no fueron atendidos, no obtuvieron sus medicamentos o no pudieron sacar citas.