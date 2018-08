En peligro. Yo alquilé un vehículo, y camino al hotel Hampton- Inn, cerca del aeropuerto me topé con esa condición. Por dicha, no venía el tren ni nadie detrás de mí, pero quedé sin aliento. Allí mismo debe haber una luz o semáforo, pues hay varias compañías para alquilar autos y muchos turistas usan esa vía. Camino a San Pedro, los rieles del tren de un momento a otro cruzan la calle de varias líneas diagonalmente y a lo largo por una corta distancia en una carretera saturada de vehículos de toda clase a cualquier hora del día. No me explico cómo no se producen más accidentes.