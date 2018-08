De tal suerte que mientras el periodismo se entretenga con sucesos que no son más que desgracia ajena –y por lo general inconexa–, mientras la Policía se invente “megaoperativos” y se limite a la geopolítica miserable del tercermundismo pedigüeño (instalaciones, autos, lanchas, avionetas y algunos blindados) y mientras desde las más altas jerarquías de los tres poderes no prioricen la seguridad porque en el fondo no entienden muy bien la raigambre cultural y geopolítica de nuestra inseguridad, tocará a la “sociedad civil” denunciar no solo la dimensión del problema, sino también sus causas reales, exigiendo, a partir de ahí, las soluciones más serias. Ello, so pena de resignarnos a seguir contando los cadáveres y kilos de coca como algo normal.