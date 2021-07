Este año la mayoría de las escuelas y colegios regresaron de manera paulatina y combinada (presencial, a distancia y virtual), pero la parte curricular no ha cambiado, ¿acaso la pandemia no debería modificar el currículo? ¿Está bien retomar la enseñanza con los mismos planes, contenidos, procedimientos y metodologías como si la pandemia hubiera pasado y no hubiera significado mayor impacto social? ¿No nos indica la crisis que la forma de planificar la educación debería transformarse?