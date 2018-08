No podía ser de otra manera porque la decisión de dar o no protección a unos determinados derechos es esencialmente política, no jurídica, por ello el reconocimiento y tutela de estos no depende de unos fundamentos anclados en el cielo del derecho internacional o de la jurisprudencia de unos tribunales internacionales más o menos activistas, sino que obedece a la voluntad del Estado por darles cobijo (Bobbio).