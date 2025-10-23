Foros

Un nuevo gabinete para 2026: ¿dónde no buscarlo?

Como elector, me concentraré en valorar las opciones que propongan los participantes en esta carrera cuatrianual y abriré grandes los ojos para evitar los populismos y a personajes que se valen del ejercicio del sufragio para luego instalar esquemas represivos

Por Rolando Bolaños Garita
Gabinete, grupo de personas, hombres y mujeres, equipo de gobierno, equipo de trabajo
Se sabe que ejercer el solio presidencial conlleva el cumplimiento de compromisos previos, y de ahí saldrán varios de los nombres de quienes se instalarán en el gabinete el próximo año. (Shutterstock/Ilustración)







