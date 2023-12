Un año de guerra y poca paz

La ventaja que tienen los historiadores sobre los periodistas es que el paso del tiempo les ofrece una perspectiva que no está disponible para quienes tienen plazos inmediatos. Pero el año está a punto de terminar, lo que constituye un plazo firme si el objetivo es poner en perspectiva el 2023. La “historia instantánea” bien puede ser un oxímoron, pero vale la pena el esfuerzo, especialmente en un año que será recordado como uno definido por la guerra.

Destacan dos en particular. La primera es la continua agresión de Rusia en Ucrania. Si bien Ucrania siguió defendiéndose de las fuerzas rusas y sigue siendo un país viable e independiente que controla aproximadamente el 80 % de su territorio, la tan esperada contraofensiva ucraniana logró poco.

En total, el segundo año de esta costosa guerra se conocerá menos por lo que cambió en el campo de batalla que por lo que no; el mapa no se ve tan diferente en diciembre que en enero. Mientras tanto, aparecieron algunas grietas en el apoyo a Ucrania tanto en Europa como en Estados Unidos.

La segunda guerra fue iniciada por Hamás contra Israel el 7 de octubre. Sorprendiendo a las fuerzas de inteligencia y defensa israelíes, los salvajes ataques terroristas de Hamás mataron a más de 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 240. La mayoría de las víctimas eran civiles.

Israel declaró como objetivo la eliminación de Hamás y desde entonces ha atacado intensamente a Gaza, primero por aire y luego por tierra, y reportan casi 20.000 personas muertas hasta ahora y casi dos millones de desplazados.

En su tercer mes, la guerra no da señales de terminar. Cuando lo haga, es probable que siga la ocupación israelí de Gaza, pero se desconoce qué sucederá después. Las perspectivas de paz y de un Estado palestino parecen más remotas que nunca.

No es sorprendente que la relación bilateral más importante de esta era, entre Estados Unidos y China, también copara los titulares en el 2023. El año comenzó con un globo espía chino atravesando Estados Unidos, lo que llevó a los norteamericanos a derribarlo.

Las relaciones entraron en una especie de refrigerador hasta que se reanudaron los contactos de alto nivel durante el verano, lo que culminó en una reunión entre el presidente Joe Biden y su homólogo Xi Jinping, en San Francisco en noviembre.

Ambos dirigentes quieren una relación más tranquila, aunque por motivos muy diferentes. China espera mejorar sus vínculos económicos, mientras que Estados Unidos quiere evitar que China aumente la turbulencia global emprendiendo una agresión en el estrecho de Taiwán o el mar de China Meridional o proporcionando asistencia militar a Rusia. Sin un enfoque compartido de los principales problemas del momento, cualquier piso en la relación será, en el mejor de los casos, inestable.

Dicho esto, cabe señalar dos cosas que no sucedieron en el 2023. No hubo ninguna crisis o incidente en Taiwán que amenazara con provocar un conflicto entre China y Estados Unidos. China terminó el año centrándose principalmente en su economía y en comenzar una transición necesaria hacia un crecimiento impulsado por la demanda interna. Dada la renuencia de los hogares chinos a gastar en lugar de ahorrar, será una transición difícil.

Tampoco hubo una crisis que involucrara a Corea del Norte. La sétima prueba nuclear, ampliamente prevista, nunca se materializó. No está claro por qué Kim Jong-un se abstuvo, pero lo que sí lo está es que Corea del Norte siguió aumentando la cantidad y calidad de sus fuerzas nucleares y de misiles, e incluso consagró su mayor desarrollo en una enmienda constitucional.

Lo que tampoco ocurrió es una respuesta concertada a estos acontecimientos por parte de Corea del Sur, Japón o Estados Unidos, aunque Estados Unidos intentó disipar las crecientes preocupaciones en Corea del Sur sobre la confiabilidad de la disuasión extendida.

El año también será recordado por ser el más caluroso jamás registrado. Líderes mundiales, directores ejecutivos, cabilderos y activistas se reunieron en Dubái para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Pero el desfase entre sus esfuerzos y la urgencia del problema planteó preguntas más inquietantes sobre la voluntad del mundo de unirse para abordar lo que podría resultar ser el desafío decisivo del siglo.

La inteligencia artificial tuvo un gran año y obtuvo un amplio reconocimiento público como una tecnología transformadora. Se tomaron algunas medidas tímidas en materia de regulación, pero la IA está evolucionando más rápido de lo que los gobiernos pueden comprender las implicaciones, y los formuladores de políticas se muestran cautelosos a la hora de cerrar aplicaciones potencialmente beneficiosas. Como resultado, es más probable que el mundo se vea afectado por la IA que su desarrollo.

El populismo siguió siendo el rasgo político dominante del año. Los outsiders, o los insiders que actuaron como outsiders, tuvieron un buen año. Esto se aplicaría al liderazgo existente en la India y al nuevo liderazgo en Argentina, los Países Bajos y Eslovaquia. Independientemente de sus circunstancias objetivas, hay más personas frustradas y pesimistas que contentas y optimistas.

Sin embargo, podemos terminar con una nota optimista. La economía estadounidense fue un raro punto brillante en el 2023, con una inflación cayendo junto con un crecimiento económico estable.

De hecho, el año terminó con los mercados bursátiles cerca de máximos históricos, debido a la creencia de los inversionistas de que la inflación podría reducirse sin desencadenar una recesión. Las perspectivas de un llamado aterrizaje suave parecían brillantes.

El acontecimiento más sorprendente del año bien podría haber sido el acercamiento entre Japón y Corea del Sur. Con la ayuda de cierta diplomacia creativa estadounidense y posible gracias a la voluntad del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, y del primer ministro japonés, Fumio Kishida, de asumir algún riesgo político, la relación bilateral se ha vuelto más estrecha que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En un mundo en el que se nos ha recordado la realidad de la guerra, fue reconfortante ver a estos dos antiguos enemigos entrar en una nueva era. Es un bienvenido recordatorio de que todavía es posible obtener resultados positivos.

Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es consejero principal de Centerview Partners y autor de The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens (Penguin Press, 2023) y del boletín semanal Home & Away.

© Project Syndicate 1995–2023