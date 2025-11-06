Turismo: espada de doble filo para las áreas silvestres protegidas

Costa Rica ha logrado lo que pocos países: convertir la conservación de la naturaleza en un pilar del desarrollo nacional. Nuestros parques nacionales y reservas no solo protegen biodiversidad, sino que también sostienen una industria turística que genera empleo, orgullo e imagen país.

Sin embargo, esa misma actividad puede convertirse en una amenaza si no se maneja con visión ecológica y sentido de futuro. El turismo es, sin duda, una espada de doble filo: puede fortalecer o debilitar las áreas silvestres protegidas (ASP), según cómo se planifique y gobierne.

El lado positivo es evidente. Las visitas de turistas nacionales y extranjeros han permitido justificar presupuestos, mejorar infraestructura, crear plazas de guardaparques y acercar a la ciudadanía a la naturaleza. El turismo, bien gestionado, ha sido una puerta para la educación ambiental y una alternativa económica para comunidades rurales que antes dependían de la tala o la cacería. Si se maneja con límites y ciencia, puede ser un aliado de la conservación y una fuente de financiamiento para el Sinac.

El problema surge cuando se vuelve masivo, improvisado o guiado solo por intereses económicos. Entonces, aparecen los síntomas del deterioro: sobrecarga de senderos, fauna habituada al ser humano, basura, ruido y presión por abrir más accesos, miradores y concesiones. Poco a poco, el parque deja de ser un espacio para conservar y se convierte en un escenario para entretener. Y ese nunca fue el propósito original del sistema de parques nacionales.

La presión suele venir más de la política o de las modas que de la ciencia. Y ahí está el mayor riesgo: tomar decisiones sin estudios, sin evaluar impactos y sin respetar los objetivos de creación de cada área. Por eso sostengo que los administradores y tomadores de decisiones deben actuar con cabeza fría y corazón caliente.

Cabeza fría significa decidir con información técnica: estudios de capacidad de carga, monitoreo biológico y análisis social. Es mantener el norte de la conservación, sin dejarse llevar por la urgencia del negocio o las presiones externas. Corazón caliente significa recordar que detrás del turismo hay comunidades, guías, mujeres y jóvenes que creen en este modelo, y que el trabajo de los guardaparques implica entrega, sacrificio y amor por la naturaleza.

El verdadero manejo de un área protegida exige equilibrio: ni frialdad tecnocrática que ignore a la gente, ni sentimentalismo que rompa los límites ecológicos. Las decisiones deben basarse en ciencia, no en ocurrencias. Si un parque fue creado para proteger anidación de tortugas o especies amenazadas, no puede transformarse en un parque temático con el pretexto del turismo.

Los guardaparques viven esta tensión a diario: reciben presiones para ampliar horarios, permitir más visitantes o abrir nuevos accesos. Y muchas veces deben decir “no”. Esa negativa no es falta de voluntad: es defensa del bien público. Allí es donde más se requiere cabeza fría y corazón caliente: firmeza técnica, pero con respeto y pedagogía hacia las comunidades.

El camino de Costa Rica debe ser claro: turismo con límites, con zonificación, con ingresos que realmente financien la conservación; turismo que integre a las comunidades vecinas y que se sustente en monitoreo científico permanente.

El turismo seguirá siendo clave para el modelo costarricense, pero no puede mandar sobre la conservación. Debe ser al revés: la conservación pone las reglas y el turismo se adapta. Esa es la diferencia entre un país que protege su patrimonio y uno que lo explota.

Actuar con cabeza fría y corazón caliente es, en el fondo, recordar que la naturaleza no tiene voz propia. Los guardaparques, administradores y científicos son quienes deben hablar por ella. Y cuando haya dudas o intereses en conflicto, la decisión correcta será siempre la que respete los objetivos de creación del área y esté respaldada por la mejor evidencia científica. Porque si perdemos la base ecológica, perdemos también el turismo que hoy nos enorgullece.

Miguel Madrigal Hernández es presidente de la Asociación de Guardaparques Pensionados de Costa Rica (Asoguape).