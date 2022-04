‘Tsunami’ electoral alimentado por siete factores

El nuevo presidente tomó la frase "Lo mejor está por venir".

Como el fenómeno marino, que se forma a partir de muchas causas, el que le dio el triunfo electoral a un desconocido como Rodrigo Chaves en las elecciones del domingo no fue diferente.

Varios factores confluyeron para que un recién llegado a la política gane en casi todo el territorio, de modo semejante a lo ocurrido con el exdictador Fujimori en Perú (allá, el origen japonés del apellido Fujimori llevó a la prensa a llamar “tsunami” al fenómeno electoral, como lo hace ahora el propio Chaves).

Trataré de resumir esos factores en siete: uno, está el abandono histórico de las poblaciones costeras, fronterizas y precarizadas —acentuado por las consecuencias económicas de la pandemia—, que desde hace varios comicios constituyen un electorado “flotante” en busca de auxilio.

Dos, está la confluencia de esas poblaciones con el empuje de las iglesias, sobre todo evangélicas, que muchas veces llenan con su propio asistencialismo el vacío material dejado por el Estado y que, en lo espiritual, refuerzan la masculinidad del “jefe de familia” de modo similar a Chaves, como explicaré más adelante.

Tres, está el abuso empresarial que durante más de una década utilizó el mecanismo de la banca off shore —ahora prohibida— y abusó de la “planificación tributaria” para evadir y eludir el pago de impuestos. Pero también están los consiguientes discursos justicieros y prometedores de revoluciones mesiánicas, de los cuales Chaves tomó frases como esta: “Lo mejor está por venir”.

Cuatro, están la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y la corrupción tolerada por los propios partidos políticos tradicionales, pero también están las generalizaciones de labia fácil —no necesariamente basadas en hechos—, de quienes ejercieron la oposición y satanizaron indiscriminadamente a la “clase política” y “al sistema”, pero que hace buen rato se convirtieron, según corresponda, en pereza académica y en defensores de intereses gremiales.

Cinco, están los privilegios constituidos en torno al estado social para los trabajadores del sector público. Sus gremios y sindicatos presionaron y negociaron durante décadas con los partidos políticos gobernantes para obtener mayores tajadas salariales de los impuestos que pagan hasta las poblaciones más pobres y que alimentan a un asfixiado presupuesto nacional.

Nunca será suficiente repetir lo que el sector público no quiere oír: que, según estudios, como los del Estado de la Nación, Pablo Sauma y Andrés Fernández, el crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, en el siglo XXI, se debe, no al aumento de la pobreza, sino de los ingresos de los sectores más calificados del sector público, principalmente.

Si los mejores ingresos fueran tales por su mayor productividad, no habría nada que reprochar; sin embargo, bien sabemos que en buena medida esto ocurrió —hasta la aprobación de la regla fiscal— por el crecimiento automático de las anualidades y otros mecanismos que todavía son defendidos gremialmente, en nombre de la “clase trabajadora”.

El llamado de la ANEP a “pasar factura” al PAC, al PLN y en general a los partidos que recientemente aprobaron la reforma fiscal y la ley del empleo público se sumó a la creación del “tsunami”. Pero también lo hicieron los discursos de otros actores políticos que prefirieron llamar a la abstención, al voto nulo o en blanco, en nombre de una autoproclamada “superioridad moral”, o para dejar que se “aticen las contradicciones” a la espera de cosechar para sí en un futuro próximo.

Seis, añádase a todo esto el hecho de que la pobreza y el desempleo sí aumentaron recientemente por las necesarias restricciones sanitarias que el gobierno debió ordenar para encarar la pandemia. Gracias a este manejo, que además incomodó a muchos y hartó a otros tantos, estamos aquí para contarla y para hacer tsunamis o no.

Siete, no hay nada más delicado y frágil que la masculinidad tradicional. En las sociedades patriarcales como la nuestra, desde que son esperados por sus padres, a los hombres se les demanda demostrarla a cada paso, convirtiéndose en precoces acosadores sexuales y en acumuladores de “trofeos” de esa depredación, que además es celebrada y reconocida entre iguales como sello de “orgullosa” identidad.

Pero esto se traslada también al éxito económico. Estudios como los de Lévi-Strauss y Mauss, sin mencionar los del feminismo, ilustran suficientemente cómo la acumulación, el comercio y esa cultura requieren masculinidades capaces de mantener ese autorrespeto tóxico, algo que queda profundamente debilitado en tiempos de alto desempleo y desigualdad.

Por todo lo anterior, me parece bastante obvio y claro por qué Chaves pudo ser el “macho alfa” hacia el que confluyeron estas mareas para lograr, finalmente, la concreción del “tsunami” o “revolución” —como le gusta proclamar—, aunque lo consiguiera con un precario 28,75% del padrón electoral.

Sin embargo, lo que nunca me resultará obvio, claro ni justificado es que hombres y mujeres informados y reflexivos no hayan querido ver las diferencias abismales entre las posiciones de los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta electoral con respecto a los derechos humanos y, en particular, los derechos de las mujeres, y optaran por quedarse en la zona segura de no escoger.

Por último, recordemos que, como fenómeno pasajero que es, todo tsunami trae destrucción antes de diluirse. Expreso mi sincero deseo de que las distintas fuerzas políticas sepan llegar a acuerdos para que esto no ocurra y realmente mejore la situación del país.

maria.florezestrada@gmail.com

Doctora en Estudios Sociales y Culturales, es profesora e investigadora de la UCR. Twitter @MafloEs