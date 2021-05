Por más que don BCCR volvía a ver la foto de la culebrita, el paraguas nuevo, el flamante paraguas flotador seguía en el piso. Y ahora, ¿qué decir? Se preguntó don BCCR para sus adentros: ¿decir que el nuevo paraguas no funciona o que yo no sé cómo hacerlo flotar? Eso nunca. BCCR recordó el consejo de un amigo infiel: negarlo siempre todo. Por eso, cuando le preguntaban a don BC por qué no volaba su paraguas, él decía: “Es que ustedes no me escucharon bien, yo ya había advertido que al inicio hay que tomarse su rato, porque el paraguas es tan bueno que tiene apertura retardada, como las bóvedas de las sucursales bancarias.