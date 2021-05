Y no nos equivoquemos: la relativa juventud de la nueva élite de Putin no significa que sea más liberal. Ninguna de las nuevas personas que ha nombrado sostiene nada parecido a un punto de vista progresista; de hecho, no demuestran ningún tipo de compromiso o aspiración ideológica. Son simplemente lo que el caudillo checheno y leal partidario del Kremlin Ramzan Kadirov llama “soldados de Putin”.