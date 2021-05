En lo personal, yo también he ganado. Con esta experiencia una vez más he podido valorar lo que significa el estar verdaderamente comprometida con una causa. Es relativamente fácil sentirnos comprometidos con nuestra meta cuando todo avanza sin tropiezos. Pero no es así como se mide el temple de nuestro espíritu ni la profundidad de nuestro compromiso. El camino que nos lleva hacia nuestra meta es raramente llano. ¿Cuántas veces tropezamos con cerca en la vida? Frente a cada barrera en el camino tenemos que elegir entre rendirnos cabizbajos o con la frente en alto buscar otro sendero para seguir adelante. Para mí la elección es clara. Si una vía no conduce hacia adelante, eso no me lleva al final del camino sino con más ahínco aún, a la búsqueda de otras rutas. Esa actitud es precisamente la que yo llamo “terco optimismo”.