La imposibilidad de medirle en términos cuantitativos no nos impide percibir que un gran acontecimiento ha ocurrido. Los especialistas nos dirán que no pueden evaluarlo o decirnos nada de su tamaño. Pero la persona común está consciente de que ha experimentado una fuerza sísmica poderosa. Esto le crea un sentimiento complejo de que existe una presentación negativa de lo indeterminado y que los expertos en la materia no nos pueden dar las respuestas.