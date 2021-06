Además de lo anterior, pienso que nuestro comportamiento tan desconcertante y sin nada de sentido común, también, puede tener su arraigo en la tendencia tan humana, pero tan marcada, más que nunca, en ver la realidad a partir de un todo o un nada, sin reflexión, sin dar cabida a ese más o menos que avergonzaría a los numerosos grupos de ciclistas que pasan hablando a gritos sin mascarilla los fines de semana, a quienes rompen sus burbujas por el pensamiento mágico religioso de que un dios no permitirá que se contagie, de que el virus no existe o no es tan peligroso y que solo se trata de un intento del gobierno capitalista y empresarial por controlar las mentes y los cuerpos de la gente, y a aquellas personas que quiebran burbuja con sus familias solo porque les place.