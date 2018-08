Lo preocupante de la nota es que el autor se identifica como “asesor de matemáticas del MEP”. No voy a caer en su mismo vicio de razonamiento, generalizando que todos los asesores y funcionarios del MEP mantienen un discurso tan sesgado. No obstante, coincidiendo este artículo de opinión con la reciente situación de las prácticas de Educación Cívica, no deja de llamar la atención, y llamar a la reflexión, puesto que las autoridades educativas del país deben fomentar la discusión inclusiva y no la polarización social.