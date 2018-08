Sin embargo, algo no cambia. Si no hay usuarios que requieran los servicios, estos no existirán ni habrá interés del Estado ni de los privados en ofrecerlos, lo cual pone a los consumidores siempre en el centro de la discusión, generalmente, en forma de bolsa con signos de colones con un lazo rojo esperando que se definan las mejores condiciones para cobrarle, hasta la fecha, sin importar los conceptos de eficiencia, calidad, mejora continua, eficacia y justicia tarifaria, pese a que las autoridades reguladoras lo han intentado.