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Sin igualdad de género, no hay transición justa hacia la economía circular del plástico

La justicia ambiental exige mirar de frente cómo las mujeres asumen de manera desproporcionada los riesgos derivados de la contaminación y la gestión de residuos

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Por Sandra Sosa y Katherine Fernández Rojas
Contaminación por plástico, desechos plásticos en playas
El alcance de la transición hacia una economía circular del plástico dependerá de la capacidad de situar la igualdad y la justicia en el centro de las decisiones. (Shutterstock/Foto)







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