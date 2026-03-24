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Seguridad, sí, pero sin renunciar a nuestros derechos

La historia nos ha enseñado que cuando los Estados justifican excesos en nombre de la seguridad, el resultado no es más justicia, sino más abuso

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Por Montserrat Ruiz Guevara
26/02/2026/ allanamientos realizados por el OIJ en el condominio Guachipelin 3-10 de Escazú/ foto John Durán
El ordenamiento jurídico exige que los anallamientos a viviendas tengan una justificación bien fundamentada. El poder del Estado debe tener límites claros. (JOHN DURAN/John Durán)







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