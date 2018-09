Los grupos de presión, interesados en mantener sus ventajas económicas, no han cedido un ápice. No están dispuestos a aflojar en nada que signifique no mantener su estatus. Quieren que el gobierno se las arregle con su problema, que vea de dónde saca el faltante para seguir, como si viviéramos en Jauja, como si a fin de cuentas el problema, finalmente, no nos fuera a afectar a todos.