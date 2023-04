Saber diferenciar el sonido de las balas

Durante mi infancia en Venezuela, crecí rodeado de privilegios y de enormes contrastes. El edificio donde vivía se encontraba en una zona favorecida de Caracas, los cuartos eran espaciosos, tenía piscina y vista a una amplia parte de la ciudad, incluido el barrio de Las Minas, conjunto de precarias edificaciones cuyas fronteras están abruptamente delimitadas por los residenciales de clase media alta que lo rodean.

Mientras jugaba en mi cuarto por las noches, era común oír el sonido distante de las balas provenientes del barrio. Este retumbaba contra las montañas para que su eco luego se ahogara en la cotidianidad de la ciudad. Como muchos otros niños, aprendí a diferenciarlo de los tubos de escape y de los pequeños fuegos artificiales que eran frecuentes en diciembre. Es un sonido más seco.

Asistí a una buena escuela privada; mi círculo social estaba limitado a otros que disfrutaban de vidas similares a la mía y, sin embargo, me arriesgaría a afirmar que cada uno de mis compañeros conocía a alguien que había perdido a un ser querido en un asesinato. Algunos de ellos incluso fueron secuestrados durante un par de horas en lo que se conoce como “secuestros exprés”.

Mientras esperábamos ser recogidos por nuestros padres al final del día, veía algunos de los carros blindados de quienes podían pagar seguridad adicional. Recuerdo la primera vez que entré en uno: las puertas eran impresionantemente pesadas y tuve que jalar de la manija con todo mi cuerpo para abrirlas. Sus gruesas ventanas de cristal antibalas solo bajaban un par de centímetros y creaban una pequeña ranura, el único quiebre en una separación hermética del resto del mundo.

El 14 de abril, Costa Rica batió un lamentable récord: nueve asesinatos en una sola noche. Un profundo amor por este país, al cual considero extraordinario a pesar de sus sustanciales defectos, me motivó a escribir esta reflexión para exponer lo que, a mi parecer, es una de las principales causas de una situación como la que vive Venezuela y podría suceder en Costa Rica.

Desigualdad y crimen

Existe una correlación estadística entre la desigualdad y el crimen, con evidencia de causalidad partiendo del primer factor hacia el segundo. Algunos economistas, predeciblemente, reducen el fenómeno a una decisión racional: la desigualdad disminuye el costo de oportunidad del crimen al mermar las fuentes disponibles de ingresos legítimos y aumenta la ganancia esperada de realizar una operación exitosa (e. g., un robo o un secuestro) al concentrar más riqueza en menos objetivos potenciales.

Esta no es la única explicación propuesta por el gremio, y existe una multitud de explicaciones ofrecidas por otras disciplinas con las cuales estoy menos familiarizado; probablemente, haya algo de verdad en varias de estas teorías.

La explicación que encuentro más convincente es que una enorme desigualdad destruye la esperanza de movilidad social y provoca resentimiento en quienes se encuentran del lado errado de la suerte. Las personas que deciden dedicarse al crimen lo hacen entendiendo el efecto de dicha decisión sobre sus oportunidades de vida, pero también comprenden que las oportunidades a las cuales podrían aspirar son escuálidas, en primer lugar.

Incluso si se ignoran todas las objeciones morales en contra de la alta desigualdad —deberían ser suficientes, aunque nunca parezcan serlo— es notorio que, racional y egoístamente, a casi nadie le conviene un aumento indiscriminado de esta variable. Costa Rica es el miembro más desigual de la OCDE por un margen alarmante. Traer este problema al centro de la discusión pública es el primer paso para desviar al país de la trayectoria en la que se encuentra.

La desigualdad no es una explicación exhaustiva de la ola de violencia en el país y disminuirla no resolvería el problema por completo, pero las demás repercusiones que esta puede llegar a tener también son devastadoras.

La segmentación de la población y la polarización consecuente resulta en que los grupos en cada extremo del espectro socioeconómico sean tan ajenos entre sí que les es imposible imaginarse uno al otro como seres complejos, sino solo como adversarios colectivos y abstractos.

Esta deshumanización crea un rencor que desgarra el tejido social y abre paso a la política de identidad y a gobiernos populistas con promesas vacías de cambio. No me cuesta pensar en algunos ejemplos recientes, tanto locales como extranjeros, de partidos demagógicos que han utilizado una retórica divisiva para galvanizar el enojo al cual me refiero.

Corrupción

Adicionalmente, un país desigual está plagado de barreras al desarrollo. La gran concentración del poder económico conlleva una gran concentración de poder político, lo que tiende a crear un sistema donde los gobernantes defienden su autoridad putativa pagando “favores” a quienes comandan la influencia necesaria para mantenerlos en sus posiciones.

Este sistema clientelista se opone directamente al tipo de políticas requeridas para el crecimiento económico: la inversión en educación, salud e infraestructura, la transparencia legal, la estabilidad social, la política macroeconómica prudencial y, ante todo, a la idea misma de la democracia representativa.

También existe evidencia de que la elevada desigualdad está ligada a un menor crecimiento económico, debido a su efecto sobre la innovación, la estabilidad política, la competencia y algunas otras variables.

Además, está asociada a la proliferación del rent-seeking: comportamientos de las empresas o individuos que buscan obtener ganancias sin proveer ningún valor a la sociedad, por ejemplo, procurando concesiones del gobierno por arriba de los precios del mercado o logrando que se establezcan tarifas a productos importados para subir los precios de sus propios productos al ejercer poder de mercado.

Dicha estrategia de negocios es característica de países como Venezuela y es intrínsecamente nociva para el bienestar económico.

Dadas estas consideraciones, me parece que tenemos dos opciones. La primera es demandar que los gobiernos luchen contra la desigualdad mediante la inversión en los gastos necesarios para asegurar un crecimiento sostenible y justo tal que toda la población se beneficie de manera más equitativa.

Esta opción requeriría del pago de impuestos de quienes nos hemos beneficiado de las injusticias sociales, lo que permitiría financiar la inversión requerida y lograría redistribuir directamente algunas de las ganancias económicas. El sistema tributario costarricense es particularmente ineficiente en este sentido.

La segunda opción es dejar que el país siga su rumbo y se convierta en uno donde los niños saben diferenciar el sonido de las balas, pero les aseguro que aun las barreras erigidas por la desigualdad aberrante no son suficientes para aislarlos de la sociedad que esa misma desigualdad tiende a generar.

El autor es economista y asistente de investigación en la London School of Economics.