En el artículo “Autobuseros tienen permisos, no concesiones” publicado el pasado 23 de julio expliqué que el 100% de las rutas de transporte público son permisos, no concesiones, y que las supuestas actuales concesiones que se firmaron en el 2014 son contratos válidos, pero no eficaces. Son contratos sin efecto jurídico alguno, según dictamen C-103-2015 de la Procuraduría General de la República, pues el requisito formal es el refrendo de la Aresep, que no se ha dado.